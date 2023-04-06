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Співпрацювати з ворогом погодились 700 мешканців Мелітопольського району, - мер Федоров

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Співпрацювати з ворогом погодились 700 мешканців Мелітопольського району, - мер Федоров
На співпрацю з ворогом погодилося 700 людей. Мова йде про Мелітополь та Мелітопольський район.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри", - повідомив він.

Щодо того, чи багато колаборантів серед представників влади, то Федоров зазначив, що серед тих, хто працював у структурі міської ради на бік ворога перейшло не більше 10 людей.

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    700-всі колишні риги або комуняки
  • Светлана Науменко
    Миколаївська область, що у Вас твориться, що це за люди по області їздять та намагаються зняти український прапор???!!!
    На Миколаївщині чоловік накинувся на власників магазину, вимагаючи зняти український прапор Ситуація трапилася у селі Прибужжя.

    https://twitter.com/Ivanivanovi9/status/1643651860593606657
  • Артем Легенький
    Не так дико як коменти пі.дорососійських тролів написані з допомогою он - лайн перекладачів, один писав недавно що у нього, дослівно " немає сечі більше терпіти ці знущання"
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