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Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю

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Питання Тайваню є "першою червоною лінією", яку США не мають перетинати, - МЗС Китаю
Китай засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень, яка відбулася нещодавно і назвав питання Тайваню "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати у відносинах із Китаєм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю.

У заяві Міністерства закордонних справ КНР зазначено, що питання Тайваню лежить в основі корінних інтересів Китаю і не може бути обговореним.

"Незалежність Тайваню та мир і стабільність між двома берегами Тайванської протоки несумісні, як вогонь і вода", - йдеться в заяві.

Представники зовнішньополітичного відомства Китаю вважають, що дозвіл США на транзитний переліт Цай Інвень і зустріч із нею є "потуранням політичній діяльності тайванських сепаратистів". Це, на їхню думку, є серйозним порушенням принципу "єдиного Китаю".

Також читайте: Сі Цзіньпін: Китай має "неухильно просувати возз’єднання" з Тайванем. Миром

Топ коментарі

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Щось Китай посмілійшав.... погано це.... виростили собі проблему у світі.
  • Bob Fayn
    червоні лінії...?нічого не нагадує? 2021 р. - путин назвал «красной линией» в отношениях с Украиной создание угроз для россии с территории этой страны.
  • Joshua Merlin
    санкции, санкции и еще раз санкции по всему миру... вонючий китай должен быть возвращен на свое историческое место у параши... а то это дерьмо как в сказке возомнило себя царицею морскою...
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