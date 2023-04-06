Окупанти облаштували лікарню Малої Білозерки на Запоріжжі під військовий шпиталь, - Генштаб

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни переоблаштовують цивільні лікарні під військові госпіталі і залишають місцевих жителів без доступу до медпослуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 квітня щодо російського вторгнення.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Малої Білозерки, що у Запорізькій області, окупанти облаштували під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Станом на 2 квітня поточного року на лікуванні перебувало близько 80 загарбників з пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться в повідомленні.

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