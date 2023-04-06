Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України

5 82729
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для України
Міністерство оборони Штатів уклало контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на виготовлення танків M1A1 Abrams для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Пентагон.

У повідомленні зазначається, що GDLS зі штату Мічиган "отримала контракт на танки M1A1 з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Не повідомляється, про яку саме кількість танків ідеться, але зазначається, що "роботи виконуватимуться в Лімі (штат Огайо) з очікуваною датою завершення 29 вересня 2023 року".

Кошти виділили в межах Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення міністерством відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із запасів Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams, - Пентагон

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Maxim Deyneka
    Краще 3-4 танки,аніж 3-4 км доріг
  • Vlad Koval f84e50b9
    Стоимость 1 ед: $6,21 млн. =4 з половиною танки
  • Vasily Androshchook
    A1 це більш стара версія. Може мова йде про підготовку після розконсервації?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини