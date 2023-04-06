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Україна не відкидає можливості переговорів з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ, - ОП

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Україна не відкидає можливості переговорів з Росією щодо Криму після успішного контрнаступу ЗСУ, - ОП
Україна не відкидає можливості перемовин із Росією щодо Криму після того як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга в коментарі Financial Times.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання", - сказав посадовець.

Як при цьому уточнив Сибіга, це не означає, що Україна відкидає можливість звільнення Криму від російських окупантів воєнним шляхом.

У FT зазначили, що коментар представника ОП став "найбільш відкритою заявою про зацікавленість України в переговорах" з РФ із квітня 2022 року, коли діалог з агресором було припинено.

Окрім цього, слова посадовця можуть заспокоїти західних чиновників, які "скептично ставляться до здатності України повернути півострів і переймаються через загрозу ескалації війни, зокрема застосування Москвою ядерної зброї".

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Топ коментарі

  • Сергей Олейник 9efac242
    они совсем дебилы? кацапы никогда сами Крым не отдадут!!! опять в глаза смотреть будут?
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Еще один из ОПы вылез и громко перданул...
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Військовим шляхом Крим ніхто (!!!) звільняти не буде, бо це буде зайвим! Після виходу ЗСУ на адмінкордон з Кримом і руйнування "кримського мосту" Крим перетворюється на острів, з якого усі росіяни почнуть, як щури, втікати на плотах та надувних човнах швидше, ніж втікали білогвардійці у 1920 році!
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