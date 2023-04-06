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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 6 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 630 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3631 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7013 (+8) од;
  • артилерійських систем - 2714 (+7) од;
  • РСЗВ - 532 (+0) од;
  • засоби ППО - 281 (+1) од;
  • літаків - 306 (+0) од;
  • гелікоптерів - 292 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од;
  • спеціальна техніка - 302 (+3).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Далі буде.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
    Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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