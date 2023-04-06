Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 6 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 630 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7013 (+8) од;
- артилерійських систем - 2714 (+7) од;
- РСЗВ - 532 (+0) од;
- засоби ППО - 281 (+1) од;
- літаків - 306 (+0) од;
- гелікоптерів - 292 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од;
- спеціальна техніка - 302 (+3).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.