Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 630 осіб (+390 за добу), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 630 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3631 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7013 (+8) од;

артилерійських систем - 2714 (+7) од;

РСЗВ - 532 (+0) од;

засоби ППО - 281 (+1) од;

літаків - 306 (+0) од;

гелікоптерів - 292 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од;

спеціальна техніка - 302 (+3).

Також читайте: ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.