Путін намагається зобразити Росію як шановану світову державу після того, як Китай відхрестився від "безмежної дружби" з нею, - ISW

На тлі заяви офіційного Пекіна, який відхрестився від "безмежної дружби" Росії та Китаю президент РФ Володимир Путін спробував врятувати ситуацію, зобразивши Росію як шановану у світі державу, з інтересами якої багато країн намагаються зважати.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначили, що 5 квітня Путін провів онлайн-зустріч з врученням вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, під час якої наголосив на тісних відносинах Росії з Сирією та співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Тоді ж російський диктатор вказав, що Сирія є надійним партнером та вкотре намагався звинуватити Захід у війні РФ проти України та геополітичному протистоянні з Москвою.

За думкою аналітиків, Путін таким чином намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі виступу посла Китаю в ЄС Фу Цуна, який назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу". Окрім цього, дипломат додав, що Китай не підтримує війну РФ проти Україні та не надає Кремлю зброї.

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"Слова Фу узгоджуються з оцінкою від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства, на яке сподівався під час зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня", - підсумували в ISW.