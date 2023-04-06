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Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник

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Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник
Російські екстрені служби стверджують, що пожежа в будівлі міноборони РФ у центрі Москви сталася через загоряння чайника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Спочатку представники екстрених служб назвали причиною пожежі "аварійний режим електромережі". Потім вони змінили версію і тепер кажуть, що загорівся електрочайник, а з нього полум’я перекинулося на меблі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 5 квітня в будівлі міністерства оборони РФ на вул. Знаменка в центрі Москви спалахнула пожежа.

Дивіться: У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО

Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. З будівлі евакуювали близько 50 людей.

Пізніше полум’я загасили.

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Топ коментарі

  • Юра Зарівний
    Український чайник ,якого марадьори викрали під час втечі з України зробив свою справу .
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чайник допрошен и расстрелян...
  • Алекс S. Pоман
    За проявленное мужество и героизм представить к повышению очередного звания: старший чайник!
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