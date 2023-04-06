Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник
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Російські екстрені служби стверджують, що пожежа в будівлі міноборони РФ у центрі Москви сталася через загоряння чайника.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Спочатку представники екстрених служб назвали причиною пожежі "аварійний режим електромережі". Потім вони змінили версію і тепер кажуть, що загорівся електрочайник, а з нього полум’я перекинулося на меблі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 5 квітня в будівлі міністерства оборони РФ на вул. Знаменка в центрі Москви спалахнула пожежа.
Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. З будівлі евакуювали близько 50 людей.
Пізніше полум’я загасили.