Пожежа в міноборони РФ: росіяни твердять, що все через чайник

Російські екстрені служби стверджують, що пожежа в будівлі міноборони РФ у центрі Москви сталася через загоряння чайника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Спочатку представники екстрених служб назвали причиною пожежі "аварійний режим електромережі". Потім вони змінили версію і тепер кажуть, що загорівся електрочайник, а з нього полум’я перекинулося на меблі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 5 квітня в будівлі міністерства оборони РФ на вул. Знаменка в центрі Москви спалахнула пожежа.

Дивіться: У Москві горіла одна з будівель російського міноборони. ВIДЕО

Їй було присвоєно другий, підвищений номер складності з п'яти наявних. З будівлі евакуювали близько 50 людей.

Пізніше полум’я загасили.