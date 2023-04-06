Окупанти знову обстріляли Пологівський та Василівський райони Запорізької області, - ОВА

За минулу добу окупаційні війська здійснили чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі гатили з РСЗВ та 58 артилерійських обстрілів по Пологівському та Василівському районам Запорізької області.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Гуляйполі ворожа артилерія поцілила в агропідприємство, крім того, розтрощила кілька квартир у житлових кварталах. А у Василівському районі під час артобстрілу ворог гатив по приватному сектору. Фахівці фіксують нові руйнування та ліквідовують наслідки",- йдеться в повідомленні.

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