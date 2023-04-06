Через вторгнення РФ в Україну німецький ВПК переживає значний підйом, - Bloomberg

Після того, як розв’язана Путіним повномасштабна війна в Європі змусила уряд Німеччини реагувати на ситуацію й виділяти військову допомогу Україні, оборонна промисловість ФРН стала на нові рейки й тепер відчуває бум виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

"Через три дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року на екстреному засіданні парламенту канцлер Олаф Шольц оголосив те, що він назвав "Zeitenwende", або переломним моментом", - зазначає видання.

Тоді зникла довготривала заборона на відправку зброї в зони конфлікту, щоб допомогти Києву, а також з’явився спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації обладнання Бундесверу.

Німеччина нарешті прислухалася до міжнародних закликів досягти цільових витрат НАТО на оборону в розмірі 2% від ВВП.

Відтоді посилилося виробництво, а акції компаній німецького ВПК піднялися. Зокрема, акції Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши її ринкову вартість вище 10 мільярдів євро. 16 березня компанія повідомила про рекордні прибутки й величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

У лютому компанія Hensoldt повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро, заявивши, що агресія РФ повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

Парадоксально, але зосередженість на тому, що спочатку було сприйнято як зволікання Берліна з доставкою важкої техніки в Україну, підкреслила якість та ефективність цієї техніки на полі бою.

Так, протиповітряна система IRIS-T отримала похвалу ВПС України за 100-відсотковий успіх в ураженні цілей. Позитивні оцінки отримала й зенітна установка Gepard за здатність збивати іранські безпілотники Shahed. Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 здобула репутацію однієї з найпотужніших і найшвидших установок у своєму класі.

Також читайте: Україна - другий за величиною отримувач зброї з Німеччини