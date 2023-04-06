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У Бєлгороді скасували парад на 9 травня, "щоб не провокувати противника"

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У Бєлгороді скасували парад на 9 травня, "щоб не провокувати противника"
Влада Бєлгородської області РФ вирішила цього року не влаштовувати парад 9 травня.

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю накопичення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - заявив він.

Гладков додав, що питання проведення акції "Безсмертний полк" та салюту вирішать пізніше. Він наголосив, що "ризикувати людьми ніхто не буде".

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Торік паради на 9 травня скасували в низці російських прикордонних регіонів, зокрема і в Бєлгородській області. Цього року вона стала першим із регіонів, який повідомив про скасування параду.

Топ коментарі

  • Kozro Neper
    Просто вже немає чим і ким "парадити"
  • 5 копійок
    Про Армату яка вже парадила.
  • 5 копійок
    Діди вже наваівалісь і паффтаріть не зможуть?
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