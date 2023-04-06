Німців переконують, що вони зробили ледь не забагато для України, - Мельник

Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, завдяки проактивній позиції президента Зеленського та публічному тиску через німецькі мас-медіа Києву вдалося отримати від Берліна німецького озброєння на понад 3 млрд євро.

"І це явно не ліміт. Тож не треба з нас сьогодні дурнів робити і казати: ось ми передали вам 18 "Леопардів", на цьому фініта. Німців сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюди тихенько насаджується в Німеччині", - пояснив Мельник.

Дипломат зазначив, що раніше ледь не щотижня тема України і російської війни була якщо не на титульній сторінці, то принаймні становила мейнстрім у головних журналах, таких як Spiegel, Stern, Focus.

"А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те ж саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН – Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz та Hart aber fair. Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо.

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Все це дуже сумно, така ситуація вигідна федеральному уряду, тому що сьогодні практично немає більше громадського тиску, щоби Берлін і надалі нарощував допомогу Україні. Безумовно, понад 3 мільярди євро на зброю, яку Німеччина дала нам за тринадцять з гаком місяців війни, це дійсно круто, ми вдячні за цю підтримку. Але давайте будемо чесними: цього явно недостатньо. Ми маємо зазор як в самому Бундесвері, так і в німецькій промисловості, яка, слава Богу, починає отримувати зелене світло", - зазначив він.

Мельник нагадав, що на озброєнні Бундесверу перебувало, за даними МЗС, 328 танків "Леопард-2". З них Україні було передано 18, тобто близько 6%.

"Нарешті Берлін передав нам 40 БМП "Мардер", з них лише 20 одиниць із запасів війська. Водночас, як нам відомо, Бундесвер має у розпорядженні близько 370 "Мардерів", тобто нам було передано лише 5%. Крім того, німецьке військо має у своєму розпорядженні близько 600 бронетранспортерів "Fuchs". Це дуже ефективна броньована техніка, яку ми сьогодні конче потребували б для безпечного перевезення військ на лінію фронту, а головне – для підготовки великого контрнаступу. На жаль, нам досі не передали жодного такого БТР. А якби для ЗСУ доправили з десяток "Fuchs", а ще краще – сотню, то хіба від цього послабилася б обороноздатність Німеччини? Навряд чи. А ще у Бундесвері є гусенична бойова броньована машина для десантних військ "Wiesel", хоча цим БМД по двадцять-тридцять років, але це дуже ефективні зразки зброї. На озброєнні Бундесверу близько 300 таких машин, ну нехай 200 з них у робочому стані. То чому б не дати нам 50 штук? Адже ні для кого не секрет, що для успішного контрнаступу Україні потрібні сотні танків, БМП, БТР, БМД, іншої броньованої техніки.

Це ті речі, які німці можуть зробити вже сьогодні, одним помахом пера. Міністр Пісторіус прийняв рішення, швиденько підготували екіпажі і вже за місяць-півтора ці машини допоможуть захистити Бахмут та інші українські міста", - підсумував він.

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