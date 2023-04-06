На Бахмутському напрямку ЗСУ знищили 71 окупанта, на Куп’янсько-Лиманському ліквідовано 28 загарбників, - Череватий

Ворог продовжує атакувати на Бахмутському та Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 302 обстріли ствольною та реактивною артилерією, 22 бойових зіткнення. Тільки в районі самого населеного пункту (йдеться про Бахмут. - Ред.) - 101 обстріл, 19 бойових зіткнень. 71 окупант був знищений, 88 дістали поранення", - зазначив він.

За словами Череватого, також активно ворог діяв на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"399 разів обстріляв наші позиції. 5 бойових зіткнень відбулося. 28 окупантів знищено, 62 дістали поранення. Також там знищено танк Т-72, бойову машину десанту, міномет самохідний "Тюльпан" і гелікоптер Ка-52", - додав речник.

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