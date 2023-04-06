Росіяни зменшили наземну потужність, частіше застосовують авіацію та БПЛА, - ОК "Південь"

Окупанти змінюють тактику, прив’язують до БПЛА гранати, щоб уразити скупчення цивільних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

Вона пояснила, що в окупантів немає успіхів на суходолі.

"Для них дуже важко наразі розташовувати артилерійські позиції на тих ділянках, над якими ми працюємо з вогневої точки зору, і зачищаючи смугу в 30 км, ми залишаємо все менше і менше позицій окупантам, звідки вони можуть артилерією, мінометами наносити ураження по правому берегу, хоча вони все ж таки вишукують такі позиції", - пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що зменшивши свою наземну потужність, росіяни застосовують повітряні сили - авіацію та БПЛА, якими раніше тільки розвідували обстановку.

"Наразі прив’язують до них розривні гранати і намагаються таким чином уразити скупчення людей. Це класична ознака тероризму. Тільки скупчення людей, зокрема там, де роздається гуманітарна допомога", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять окупантів гинуть під ударами українського безпілотника. ВIДЕО