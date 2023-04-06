Судитимуть військового РФ, який під час окупації Херсонщини ґвалтував жінку та залякував населення, - Офіс Генпрокурора

Під час окупації Херсонщини військовий РФ залякував цивільне населення та неодноразово ґвалтував жінку. До суду скеровано обвинувальний акт щодо окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, наприкінці березня 2022 року чоловік у складі російського підрозділу виконував бойові завдання та контролював тимчасово окуповану територію Бериславського району Херсонської області.

"Військовий РФ заселився в домоволодіння місцевої жительки, погрожуючи розправою їй та її малолітньому синові. Проживаючи у будинку потерпілої без її згоди, обвинувачений неодноразово вчиняв дії сексуального характеру стосовно жінки.



Внаслідок сексуального насилля над матір’ю дитина отримала вторинну психологічну травму", - йдеться в повідомленні.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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