Приблизно 5 тис. споживачів залишилися без світла в Чернівецькій та Івано-Франківській областях через негоду

Через негоду в Чернівецькій та Івано-Франківській областях приблизно 5 тис. споживачів залишилися без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міненерго.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Крім того, протягом останньої доби відновлено електропостачання приблизно 15 тис. абонентів у Донецькій області.

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