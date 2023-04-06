ОК "Південь" про вибухи у Мелітополі: "Це налаштування на те, що окупована територія - неспокійна територія"

У тимчасово окупованому Мелітополі останніми днями часто лунають вибухи.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Поки що ми говоримо про те, що триває дуже потужна підготовка до того самого кнтрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, але всі передбачають. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими надалі", - зазначила вона.

"Це налаштування на те, що окупована територія - неспокійна територія. Тому треба її деокупувати", - додала речниця.

Нагадаємо, вночі в Мелітополі зафіксували декілька потужних вибухів.

Також читайте: Під час вибуху 3 квітня у Мелітополі зрадник Зубарєв втратив ногу та руку, - Федоров