Берлусконі хворий на лейкемію, - Corriere della Sera

Колишній прем’єр Італії, лідер партії "Вперед, Італія!" Сільвіо Берлусконі хворий на лейкемію.

Про це повідомила газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

В середу, 5 квітня 86-річного політика відправили до міланської лікарні Сан-Раффаеле з підозрою на пневмонію. Це сталося лише через тиждень після останньої госпіталізації. Тоді у нього взяли аналізи, зокрема кісткового мозку.

Як пише видання, запалення легень може бути наслідком загальної ослабленості організму, спричиненої лейкемією. Відомо, що Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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