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Нами було передано інформацію, що оточення грузинського олігарха Іванішвілі допомагає РФ обходити санкції, - "слуга народу" Арахамія

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Нами було передано інформацію, що оточення грузинського олігарха Іванішвілі допомагає РФ обходити санкції, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував санкції США проти представників суддівської влади Грузії.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє попередження грузинському олігарху Іванішвілі від США. Сьогодні сталася дуже важлива подія. Під санкції США вперше потрапили четверо грузинських суддів за причетність до корупції. На мою думку, це є останнім попередженням Бідзіні Іванішвілі, який переходить усі червоні лінії, нелегально контролюючи грузинську владу. Ми неоднократно попереджали, що це погано закінчиться. З першого разу не почули. Ну що ж, сподіваюся зараз дійде.

Хочу нагадати, що нами була передана інформація про найближче бізнес-оточення Іванішвілі, яке через свої структури допомагає росіянам обходити санкцї. Думаю, найближчим часом можна очікувати новин також і в цьому напрямку", - наголосив парламентар.

Також читайте: США вперше запровадили санкції проти представників суддівської влади Грузії

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Топ коментарі

  • не на часі 4435d0e1
    Я охреневаю от хламидии ,Ты падло ,буквально пару месяцев в зад ,просил ,чтоб сняли санкции с кошелька х_йла. Да заткнись уже .Откуда это чудо вылезло,кто его породил,как лядь?
  • Старый зольдат
    Посмотрите на эту ПАДЛУ в камуфляже.

    Хламідія після 35 виходу з першої лінії фронту. Ізвініті, нє успел смєніть хворму, після зустрічі знову в бетеер.

    Як же ці ***** бісять.
  • Urs
    абрамович позвонил?
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