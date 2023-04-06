Чотири релігійні громади приєдналися до ПЦУ у Вінницькій області 

Минулого тижня ще чотири релігійні громади приєдналися до Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

Про це повідомив секретар управління єпархії протодиякон Владислав Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, йдеться про три громади у Жмеринському районі та одну у Вінницькому. Вони вже провели перші богослужіння у храмах після приєднання до Православної церкви України. Перші божественні літургії українською мовою відбулися у храмі Архістратига Божого Михаїла села Довгополівка Вінницького району, у храмі Чуда Архістратига Божого Михаїла у селі Лопатинці Жмеринського району та в храмі Святого Апостола Іоанна Богослова села Рів Жмеринського району",- йдеться в повідомленні.

31 березня після кількох тижнів протистояння вірян та священників УПЦ (МП), які перешкоджали парафіянам звершувати богослужіння у церкві, молитва українською пролунала й у Покровському храмі с. Грабівці Жмеринського району. Там відправили подячний молебень, панахиду за померлими селянами й загиблими воїнами.

За словами Демченка, торік до Вінницько-Барської єпархії УПЦ (ПЦУ) приєдналась 41 колишня парафія, а від початку 2023 – вже вісім.

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