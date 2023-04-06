Пентагон: ЗСУ перейдуть з озброєнь СРСР на техніку НАТО. Ескалація - це вторгнення Путіна

У Пентагоні заявили, що Україна перейде на техніку НАТО із озброєнь радянського зразка, а ескалацією було повномасштабне вторгнення Росії.

Про це на брифінгу повідомила представник Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, йдеться про перехід зі старого радянського обладнання до озброєнь та систем стандартів НАТО. Вона наголосила, що військова допомога Україні з боку союзників підвищує її сумісність із НАТО та США.

У відповідь на запитання, чи Пентагон стурбований заявами диктатора Володимира Путіна про те, що постачання озброєнь з боку НАТО є "ескалацією", вона відповіла, що Альянс веде політику відкритих дверей.

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"Прямо зараз те, на чому ми зосереджені і на чому зосереджена Україна - це захист своєї суверенної території. Тому я не вважаю підтримку України чимось на зразок ескалації. Що, безумовно, призвело до ескалації, так це вторгнення в Україну, розпочате рік тому", - сказав Сінгх.