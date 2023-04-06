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На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії. ФОТО

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На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії. ФОТО
Гуманітарна допомога з Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн була заблокована на складах в Солом’янському районі Києва. Частина вантажів зіпсувалася. Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

В лютому поліцейські почали розслідування щодо незаконного поводження з гуманітарною допомогою. Вони оглянули склади в Солом’янському районі й виявили там гуманітарні вантажі від різних країн-донорів. Частина допомоги вже зіпсувалася.

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На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії 01

Нацполіція та Мінсоцполітики почали розподіляти допомогу за призначенням.

Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти.

Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.

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"Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до блокування доступу до вантажів, в результаті чого відбулося псування окремих продуктів гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги) та ч. 1 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу. Можливе покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії 02

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Топ коментарі

  • Пятак Пупкин
    Не заблокована,а спизжена,а от реалізувати не встигли .
  • A San
    https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/

    Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

    КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
  • Amber
    Тих хто це все заблокував , потрібно ловити і розстрілювати ,
    бо ця мразота хотіла все продати !!
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