На складах в Києві було заблоковано 350 тонн гумдопомоги. Поліція передала частину її ЗСУ та Нацгвардії. ФОТО

Гуманітарна допомога з Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн була заблокована на складах в Солом’янському районі Києва. Частина вантажів зіпсувалася. Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

В лютому поліцейські почали розслідування щодо незаконного поводження з гуманітарною допомогою. Вони оглянули склади в Солом’янському районі й виявили там гуманітарні вантажі від різних країн-донорів. Частина допомоги вже зіпсувалася.

Читайте: Махінації з гумдопомогою для ЗСУ: керівництво відомої мережі військових магазинів постане перед судом, - ДБР

Нацполіція та Мінсоцполітики почали розподіляти допомогу за призначенням.

Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти.

Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.

Також читайте: Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання

"Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до блокування доступу до вантажів, в результаті чого відбулося псування окремих продуктів гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Розслідування ведуть за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання гуманітарної допомоги) та ч. 1 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу. Можливе покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.