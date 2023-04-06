Польща та Україна уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва 125-мм танкових снарядів, - "Укроборонпром"

Одне з підприємств "Укроборонпрому" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну.

"Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом", - йдеться в повідомлені.

В "Укроборонпромі" нагадали, що нещодавно розпочали виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

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