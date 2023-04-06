Ринок праці в березні трохи пожвавився, - НБУ

Кількість вакансій в березні 2023 року зростала швидше, ніж кількістю резюме.

Про це повідомили в Національному банку, інформує Цензор.НЕТ.

"У березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати. У результаті, кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24.02", - йдеться в макроекономічному та монетарному звіті НБУ.

Читайте: Ринок праці оживає: за рік 600 тис. українців знайшли роботу, - Мінекономіки

Згідно із даними опитування Групи Рейтинг, нагадує Укрінформ, частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, складає 36%. Натомість продовжують працювати 61%.

Водночас низька зайнятість стримувала збільшення доходів домогосподарств. Так, за результатами дослідження Центру Разумкова, більшість опитаних (53%) звітували про зменшення доходів, тоді як зросли вони лише у 6% опитаних.

Також читайте: Рада заборонила брати плату з робітників за працевлаштування за кордоном

Як повідомлялося, за даними Державної служби зайнятості України, станом на 1 березня 2023 року в Україні статус безробітного мали 150 тис. осіб, з них 106,7 тис. - жінки.