США високо оцінили навички українських пілотів, F-16 зможуть освоїти за скороченою програмою, - Повітряні сили

США дали високу оцінку українським пілотам, які проходили тестування на навички та вміння для роботи на багатоцільових винищувачах.

Про це в ефірі телемарафону заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з великою надією вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це відбулося дійсно. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказали. - Ред.), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скороченою. Значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав він.

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