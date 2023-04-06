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США високо оцінили навички українських пілотів, F-16 зможуть освоїти за скороченою програмою, - Повітряні сили

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США високо оцінили навички українських пілотів, F-16 зможуть освоїти за скороченою програмою, - Повітряні сили
США дали високу оцінку українським пілотам, які проходили тестування на навички та вміння для роботи на багатоцільових винищувачах.

Про це в ефірі телемарафону заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з великою надією вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це відбулося дійсно. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказали. - Ред.), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути скороченою. Значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав він.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Нас до сих пор ровняют по кацапам !
    Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    МОЛОДЦІ !!
  • ватникобой
    проблема американцев в том что они ранее имели дело с афганскими и иракскими военными, и прикидывают сроки отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Но у нас кое как военВУЗы еще спроможни, и дают базу гораздо выше чем была у афганских пилотов
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