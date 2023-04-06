Роті бригади Гвардії наступу "Червона калина" необхідні тепловізори, дрон та радіостанції

Наступальна рота з бригади "Червона калина" потребує тепловізори, дрон та радіостанції.

Про це у Facebook повідомив Юрій Степаненко, передає Цензор.НЕТ.

"З лютого йде формування та доукомплектація бригад "Гвардії наступу". Передбачається, що дані сили будуть задіяні в наступальних операціях при звільненні окупованих територій. ... Та, на жаль, ініціативності й зусиль тільки військових часто недостатньо. І по вирішенню частини питань участь волонтерів стає невід'ємною, а задіяність усіх сторін може давати максимальний результат", - зазначив він.

Так, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" збирає кошти на допомогу роті з бригади "Червона Калина".

"Наш благодійний фонд вже передав один дрон та тепловізор, але цього наразі недостатньо. Наступальна рота ще потребує тактичних медичних засобів, станцій зв'язку Старлінк, тепловізорів, генераторів та радіостанцій, а також ще одного дрону для розвідки. Тому закликаємо долучатись та допомогти нам закрити питання з двома тепловізорами, дроном та радіостанціями!" - зазначив Степаненко.

Реквізити для допомоги:

Банка Monobank

Реквізити рахунків БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ", ЄДРПОУ 44756846:

Рахунки БФ (гривня):

IBAN: UA923052990000026002016109598

Банк: АТ КБ "ПриватБанк"

Отримувач: БО ВБФ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ЄДРПОУ отримувача: 44756846

ПриватБанк: 4149609012680130

PayPal: [email protected] (EUR, USD).

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