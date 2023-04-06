Роті бригади Гвардії наступу "Червона калина" необхідні тепловізори, дрон та радіостанції
Про це у Facebook повідомив Юрій Степаненко, передає Цензор.НЕТ.
"З лютого йде формування та доукомплектація бригад "Гвардії наступу". Передбачається, що дані сили будуть задіяні в наступальних операціях при звільненні окупованих територій. ... Та, на жаль, ініціативності й зусиль тільки військових часто недостатньо. І по вирішенню частини питань участь волонтерів стає невід'ємною, а задіяність усіх сторін може давати максимальний результат", - зазначив він.
Так, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" збирає кошти на допомогу роті з бригади "Червона Калина".
"Наш благодійний фонд вже передав один дрон та тепловізор, але цього наразі недостатньо. Наступальна рота ще потребує тактичних медичних засобів, станцій зв'язку Старлінк, тепловізорів, генераторів та радіостанцій, а також ще одного дрону для розвідки. Тому закликаємо долучатись та допомогти нам закрити питання з двома тепловізорами, дроном та радіостанціями!" - зазначив Степаненко.
Реквізити для допомоги:
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