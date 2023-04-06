У вкидах РФ щодо Бахмуту жодного разу не було інформації, яка б відповідала дійсності, - Маляр

У вкидах Росії щодо ситуації в Бахмуті жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на Telegram заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає.



Жодного разу не проскочила інформація, яка б відповідала дійсності", - йдеться в повідомленні.

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