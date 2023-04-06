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У РФ заявили, що зупинили спробу прориву до Брянської області "української ДРГ" у складі 20 осіб

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У РФ заявили, що зупинили спробу прориву до Брянської області "української ДРГ" у складі 20 осіб
Губернатор Брянської області Росії заявив, що на територію РФ намагалася прорватись група українських диверсантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у Telegram губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз.

"Сьогодні прикордонним управлінням УФСБ Росії по Брянській області припинено спробу проникнення на територію Російської Федерації в районі села Случовськ Погарського району української ДРГ у кількості 20 осіб.

Підрозділами Збройних сил РФ спільно з підрозділами прикордонних військ противнику завдано вогневого ураження", - написав він.

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
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  • Paul Foxen 3f4b90a6
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    Дбл.бл..
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