Макрон - Сі Цзіньпіну: Розраховую, що ви повернете Росію до здорового глузду та за стіл переговорів
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Президент Франції Емманюель Макрон перед початком переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном закликав китайського лідера вплинути на РФ та допомогти покласти край війні в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська агресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас, що ви повернете Росію до здорового глузду і всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.
Французький лідер також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї, і нагадав заяву Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною Білорусі.