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Макрон - Сі Цзіньпіну: Розраховую, що ви повернете Росію до здорового глузду та за стіл переговорів

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Макрон - Сі Цзіньпіну: Розраховую, що ви повернете Росію до здорового глузду та за стіл переговорів
Президент Франції Емманюель Макрон перед початком переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном закликав китайського лідера вплинути на РФ та допомогти покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас, що ви повернете Росію до здорового глузду і всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Французький лідер також попросив Сі тиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил щодо нерозповсюдження ядерної зброї, і нагадав заяву Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною Білорусі.

Також читайте: Макрон про візит до Китаю: Однією з тем буде відновлення миру

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не можливо повернути до того-чого ніколи не було...
  • Николай 6be44be7
    Переговори про що? Про Мінськ 3? Макрон, що ти мелеш? Віддай Путіну Париж!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    я по стану здоров'я вже не можу допомогти на фронті-але на відміну від вас я знаходжусь на прифронтовій території,там де часто прилітало...
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