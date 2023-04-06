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Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запросити Україну до Альянсу, - Сейм Литви

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Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запросити Україну до Альянсу, - Сейм Литви
Парламент Литви сьогодні одноголосно схвалив резолюцію, у якій є пункт щодо необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до Альянсу на саміті НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі "необхідно запросити" Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена", "підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, щойно дозволять умови".

Згідно з резолюцією, поданою представниками різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки і оборони, це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

Читайте: Українські військові взяли участь в навчальному курсі НАТО про військово-цивільне співробітництво, - Генштаб

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Мабуть уже час.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Скажіть про це чиновникам з НАТО! Бо там пообіцяли лише багаторічну підтримку. Хоча , якби прийняли то отримали б законну можливість ''дрючити'' зелену владу. А українці вас підтримали б! Бо зелені вже геть ''берега пустилися'' , і на народ поклали ''інстумент гри на піаніно''!
  • Ігор Наумчук
    Ви ,справді,думаєте що зв'язка!Коломойський-Зеленський-Єрмак" годиться для НАТО?! Чи може там не вистачає помічника агента ФСБ Сівковича Гетьманцева та тандему "Арахамія-Абрамович"?! НАТО не отруєне "Єдиним марафоном" і реально оцінює ситуацію з москальською агентурою у владі та бізнесі України! Тож хто "куплений х*йлом-питання відкрите як і питання півдня України,півночі України,"вагнергейту" і Оману!
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