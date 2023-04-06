Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запросити Україну до Альянсу, - Сейм Литви

Парламент Литви сьогодні одноголосно схвалив резолюцію, у якій є пункт щодо необхідність офіційно запросити Україну приєднатися до Альянсу на саміті НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі "необхідно запросити" Україну "приєднатися до НАТО у ролі держави-члена", "підписати протоколи про приєднання та запустити процес ратифікації, щойно дозволять умови".

Згідно з резолюцією, поданою представниками різних політичних груп парламентських комітетів із закордонних справ і національної безпеки і оборони, це буде стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі.

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