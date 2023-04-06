Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.

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Раніше повідомлялося, що під час переговорів французький президент Емманюель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "повернути Росію до здорового глузду" та сприяти відновленню мирних переговорів.