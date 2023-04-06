Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.
Раніше повідомлялося, що під час переговорів французький президент Емманюель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "повернути Росію до здорового глузду" та сприяти відновленню мирних переговорів.