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Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України

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Сі Цзіньпін: Треба якнайшвидше почати мирні переговори щодо України
Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.

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Раніше повідомлялося, що під час переговорів французький президент Емманюель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "повернути Росію до здорового глузду" та сприяти відновленню мирних переговорів.

Топ коментарі

  • Vadim Zertin
    Як же вся кацапська і прокацапська мерзота почала скулити про переговори. Розуміють суки що зовсім скоро буде тотальний і пощорний розгром! Ні суки, переговорів не буде!
  • Деніс Войцеховський
    Китаю потрібна знекровлена але не переможена росія, роздроблений Захід і поразка України як доказ переваги автократій над демократіями.
    Для росії засмерділо смаженим, отже, треба рятувати.
  • Сергей Сергей b6462634
    Переговори можливі тільки після повного виведення кацапських військ з території України у кордонах 1991 року. Крапка. Все інше - бла-бла-бла.
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