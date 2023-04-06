Данілов про контрнаступ: Інформація закрита, нею володіють не більше 5 осіб

Громадяни побачать, коли почнеться контрнаступ ЗСУ, наразі ця інформаціє є закритою.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Президент сказав без деталей. Це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей...І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності", - наголосив він.

"Коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції – це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите. Майте це на увазі", - додав секретар РНБО.

За словами Данілова, у Росії "дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі".

"Тому що ми свідомі того, що ці події будуть не на користь Російської Федерації. Ми розуміємо, що ми робимо, ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми не розуміємо, для чого Російська Федерація вдерлася на нашу територію. Але, повірте, вони всі звідси відправляться у відповідний спосіб. Або добровільно покинуть наші території , або будуть туди відправлені у відповідний спосіб, той вантаж, який має назву "Вантаж "200" , - підсумував він.

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