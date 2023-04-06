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Зволікання з постачанням допомоги Україні в деяких випадках відбувається, - Данілов

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Зволікання з постачанням допомоги Україні в деяких випадках відбувається, - Данілов
Зволікання з постачанням допомоги є неприємною річчю.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Зволікання з постачанням для нас допомоги, на жаль, в деяких випадках відбувається. І ми це не приховуємо. І це для нас доволі неприємна річ. Це прикро, бо ми маємо трохи відступати. Але ми впевнені в нашій перемозі, розуміємо, що і як далі будуть розвиватися події. Тому ще раз наголошую: ми можемо ухвалювати ті чи інші військові рішення, управлінські рішення, розуміючи, що життя наших військових – це для нас питання №1", - сказав він.

За словами Данілова, постачання саме снарядів для артилерії – це питання №1 на сьогодні.

"І коли їх не вистачає, якщо треба буде ухвалювати ті чи інші рішення, повірте, вони на ставці Верховного головнокомандувача будуть ухвалені.  Тому що збереження нашого особового складу – це для нас головне", - додав секретар РНБО.

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Топ коментарі

  • MausMike
    Бітум з білорашки не везуть?
  • CrossFirenko
    Все дізнаємось, коли Зельоний випустить бестселер "Як я три роки готувався до війни".
  • Юрій Петрович 87df6b20
    окуїти.То це в усьому,плять ,союзники винні!Зоотехнік,ти ********?В мене вже оху...ватор зламався!
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