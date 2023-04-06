Справа проти Трампа: Суддя та його родина скаржаться на погрози, - NBC News

Суддя Хуан Мерчан, який головував на засіданні у справі Дональда Трампа, та його родина почали отримувати численні погрози.

Про це з посиланням на два джерела повідомляє NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Офіційні особи кажуть, що суддя Хуан Мерчан отримав вже "десятки" погроз - щоправда, не уточнивши, чи це сталося після пред’явлення обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу.

Інше джерело повідомило, що окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг отримують погрози у формі дзвінків, а також електронних та паперових листів.

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Зараз поліція Нью-Йорка забезпечує всім постраждалим співробітникам додаткову безпеку. А судові виконавці посилюють охорону судді та суду загалом.

Окрім того, за словами джерела, знайомого з цим питанням, інтернет-біографії співробітників офісу окружного прокурора Манхеттена нещодавно були видалені з веб-сайту прокуратури через тривожні публікації в соціальних мережах, включаючи платформу Truth Social Трампа.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням, після чого був звільнений з-під арешту та повернувся з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в справі Трампа заплановане на 4 грудня 2024 року.