Терміни постачання ядерної зброї до Білорусі визначають Путін та Лукашенко, - держсекретар ради безпеки РБ Вольфович

Коли в Білорусь привезуть ядерну зброю з Росії вирішуватимуть Володимир Путін та Олександр Лукашенко.