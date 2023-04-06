Прокуратура Швеції про підрив "Північного потоку": Це зробила група, яка спонсорується державою

Основна версія слідства у справі про підрив "Північного потоку" полягає в тому, що його організувала група, яка спонсорується державою.

Про це заявила прокуратура Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За його словами, "чіткий основний сценарій" полягає в тому, що за підривом стоїть група, яка спонсорується державою, але причетність приватної групи все ще "теоретично можлива".

"Інцидент, очевидно, став відкритою ареною для різних спроб впливу", - додав Люнгквіст.

Він також сказав, що тип вибухівки, використаної під час вибухів, виключає "значну частину дійових осіб".

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Розслідування веде Служба безпеки Швеції під керівництвом державного прокурора відділу національної безпеки прокуратури Швеції.

"Ми сподіваємося, що зможемо встановити, хто вчинив цей злочин, але слід зазначити, що це, ймовірно, буде важко з огляду на обставини", - сказав прокурор Матс Люнгквіст.

Раніше шведське слідство змогло підтвердити, що йдеться про підрив. Аналізи предметів, вилучених під час огляду місця злочину, виявили сліди вибухових речовин у кількох оглянутих сторонніх предметах.

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Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Пізніше газета New York Times написала про можливу причетність до підриву трубопроводів системи "Північний потік" невстановлених проукраїнських груп.

За даними The Time, західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Утім, наголошується, що ім'я приватного спонсора диверсії-українця не пов'язане з урядом президента Зеленського.