Оператор РЕБ ЗС РФ про боротьбу з дронами ЗСУ під Вугледаром: "Варто збити один, як інші вилітають бити тобі #бучку"

Російські загарбники скаржаться на неможливість протидіяти українським дронам під Вугледаром.

Про це у Telegram пише оператор РЕБ армії РФ з позивним "Кокс", передає Цензор.НЕТ.

Він розповідає, що його залучили до боротьби з дронами у Вугледарі.

"Виходимо вночі на позицію, підходимо до неї. Що ми чуємо? Свист #бучого снаряда. Що ми робимо? #бало в землю, як страуси. Чи працювали ми з дронобійкою? Ні. Загалом пішли назад", - розповів він.

Окупант каже, що оптимальна дистанція для роботи змусила їх вибирати позицію прямо на очах ЗСУ.

"Інші позиції не підходять із різних причин. Більше того весь цей час в небі зграї літаючих виродків, які за всім цим спостерігають, різних моделей.

Думаєте щось змінилося вночі? Вдавалося більше вести спостереження за тим, що відбувається у небі. З того, що можу виділити:



- деякі дрони прошиті на інших діапазонах;

- налагоджено схему заміни дронів з порожнім та повним зарядом батереї;

- швидкість виявлення та подальше ураження вражає", - зазначає окупант.

Він розповів, що кожен його вихід супроводжувався мінометним обстрілом з боку ЗСУ.

У висновку він заявив, що необхідні більш серйозні засоби радіоелектронного придушення БПЛА, а вузьконаправлені промені дронобойок марні.

"Варто накрити одного птаха, як інші вилітають бити тобі #бучку, причому працюють вони в різних діапазонах, а деякі за програмою літають", - додав загарбник.

Читайте: Росіяни почали розчистку для будівництва укріплень поблизу "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО