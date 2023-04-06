Оператор РЕБ ЗС РФ про боротьбу з дронами ЗСУ під Вугледаром: "Варто збити один, як інші вилітають бити тобі #бучку"
Про це у Telegram пише оператор РЕБ армії РФ з позивним "Кокс", передає Цензор.НЕТ.
Він розповідає, що його залучили до боротьби з дронами у Вугледарі.
"Виходимо вночі на позицію, підходимо до неї. Що ми чуємо? Свист #бучого снаряда. Що ми робимо? #бало в землю, як страуси. Чи працювали ми з дронобійкою? Ні. Загалом пішли назад", - розповів він.
Окупант каже, що оптимальна дистанція для роботи змусила їх вибирати позицію прямо на очах ЗСУ.
"Інші позиції не підходять із різних причин. Більше того весь цей час в небі зграї літаючих виродків, які за всім цим спостерігають, різних моделей.
Думаєте щось змінилося вночі? Вдавалося більше вести спостереження за тим, що відбувається у небі. З того, що можу виділити:
- деякі дрони прошиті на інших діапазонах;
- налагоджено схему заміни дронів з порожнім та повним зарядом батереї;
- швидкість виявлення та подальше ураження вражає", - зазначає окупант.
Він розповів, що кожен його вихід супроводжувався мінометним обстрілом з боку ЗСУ.
У висновку він заявив, що необхідні більш серйозні засоби радіоелектронного придушення БПЛА, а вузьконаправлені промені дронобойок марні.
"Варто накрити одного птаха, як інші вилітають бити тобі #бучку, причому працюють вони в різних діапазонах, а деякі за програмою літають", - додав загарбник.