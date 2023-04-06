Зеленський вручив мерам чотирьох польських міст почесні нагороди "Місто-рятівник"

Під час офіційного візиту до Республіки Польща Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрівся з мерами польських міст Жешува, Перемишля, Любліна та Хелма, нагороджених почесними відзнаками України "Місто-рятівник".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 6 квітня повідомила пресслужба глави держави.

Як зазначається, український лідер подякував меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчеху Бакуну, меру Любліну Кшиштофу Жуку та меру Хелму Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям.

"Є дивовижні очільники міст, які зараз тут перебувають зі своїми командами. Вони показали, що між нашими країнами немає кордонів. Ви саме ті незвичайні люди, які разом із рятувальниками, з волонтерами були першими, хто приймав наших людей", - зауважив Зеленський.

Зеленський також наголосив на надзвичайному масштабі допомоги, наданої Україні прикордонними польськими містами.

За словами президента, солідарність та підтримка польського суспільства допомогли Україні вистояти у протидії агресії Росії.

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Зеленський вручив мерам Жешува, Перемишля, Любліна та Хелма почесні відзнаки "Місто-рятівник" за гуманізм, милосердя та солідарність з українським народом.

Також глава держави нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня консула України у Перемишлі Олександра Бачика за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів у Варшаві домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакету.

Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Королівського замку у Варшаві. Вони зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та його дружиною.

Це перший офіційний візит Зеленського до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У робочому режимі президенти Польщі та України двічі зустрічалися в Жешуві - у лютому 2023 року та в грудні 2022 року.