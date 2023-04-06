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Двигуни з "Мрії" переставили на "Руслани"

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Двигуни з "Мрії" переставили на "Руслани"
"Авіалінії Антонова" використовують двигуни зі зруйнованого росіянами Ан-225 "Мрія" на літаках "Руслан".

Про це розповів заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Уже два двигуни працюють на наших літаках в Німеччині. Взагалі на літаку ["Мрія"] шість двигунів - три з них ми уже демонтували, і два уже працюють на літаках Ан-124-100", - розказав він.

Антонов експлуатує п'ять "Русланів", вони базуються в Лейпцигу.

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Зі зруйнованої "Мрії" також уже демонтували елементи механізації крила, які планують використати під час можливого виготовлення другого екземпляру Ан-225.

Також для другого літака хочуть зберегти стійки шасі зі зруйнованої "Мрії".

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Нагадаємо, найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час спроби Росії захопити Київ. Його залишки зараз перебувають у напівзруйнованому ангарі на території аеродрому Гостомель.

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    А чи окупиться відновлена "Мрія"? Чи не краще вкласти ті гроші у, наприклад, розробку і виробництво вітчизняних засобів ППО?
  • Тонка червона лінія
    Виявляється, що виправдання керівництва "Антонова", чому не було дано дозвіл на виліт "Мрії" в Лейпциг, бо, начебто, були демонтовані двигуни, то була неправда.
    А в дійсності літак був справний, але директор бичков мав наміри затрофеїти його для рашистів.
  • scanncode scanncode
    так само, як вони захоботили наші кораблі в Севастополі, як вони планували захоботити Гетьман Сагайдачний. Так, цілком логічно припустити, що згідно рашистських планів були наміри безкроано захопити Гостомель, перегнати Мрію в москву і потім хизуватися краденим найбільшим літаком на парадах і возити ним вантаж для своєї армії
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