На Харківщині ексгумували ще одну жертву російських військових
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51-річний житель Харківської області загинув під час російського обстрілу у квітні минулого року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими", - йдеться в повідомленні.
Останки загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.