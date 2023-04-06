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Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший

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Данілов про варіанти деокупації Криму: Нам дуже імпонує дипломатичний шлях, але якщо він не працює, маємо право розробляти інший
Шлях деокупації Автономної Республіки Крим може бути як військовим, так і дипломатичним.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є розуміння, що цей шлях може бути як військовим, так і дипломатичним. Усе залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", – сказав Данілов.

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Секретар РНБО підкреслив, що українській владі "дуже імпонує дипломатичний шлях", тому що це дозволить уникнути жертв і трагедій через вбивства людей. Водночас він наголосив: "Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення щодо подальшого способу звільнення своєї території".

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Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Дипломатичний - це підрив мосту і блокада на землі, воді і у повітрі, поки незабаром окупанти у Криму не почнуть жерти одне одного і не вивісять білий прапор.
  • Urs
    думаю, дипломатам удобнее всего будет приезжать в Крым на "леопардах".
  • mrSmith
    Вже порахували скільки ***** заплатить кожному ********** за «дипломатичний шлях»?
    Аж слина крапає!
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