СБУ має перевірити Дубінського, проти якого США запровадили санкції за участь в інформопераціях РФ, - Ар’єв. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Однією рукою влада бореться з одними російськими агентами, але іншою тягне інших. Я не можу інакше пояснити спільну любов Слуги народа і ОПЗЖ у Верховній та місцевих радах. Я не можу інакше пояснити постійну присутність в "єдиному телемарафоні" "благодійника" Суркіса – давнього партнера Медведчука", - зазначив парламентар.
За словами нардепа, "1+1" робить з Дубінського волонтера та "правдолюба", попри те, що США запровадили проти нього санкції за участь в російських інформаційних операціях.
Ар’єв наголосив, що при цьому Дубінський досі виконує обов‘язки народного депутата України, відвідує засідання ВРУ, поширює інформацію в інтересах окупантів та може мати доступ до інформації, яка представляє інтерес для РФ.
"Брехливі звинувачення на адресу компанії "Рошен", яка витрачає мільярди гривень на підтримку наших захисників, не випадково розпочалась з публікації програми "Гроші", яку вів Дубинський. Не можна виключати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яку розпочали агенти Росії. Я впевнений – саме тому інформація розганяється антиукраїнськими телеграм-каналами та Анатолієм Шарієм", - зазначив нардеп "ЄС".
"Тому я офіційно поцікавився у Служби безпеки України, чи проводили вони відповідну перевірку Дубінського, якого у США вважають агентом впливу росії. Відповідь опублікую, коли отримаю", - підсумував Ар’єв.