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"Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн

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"Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти встановленню справедливого миру в Україні, оскільки Китай як постійний член Радбезу ООН має особливу відповідальність за дотримання базових принципів Хартії ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей візит відбувається на тлі серйозних викликів та посилення напруги, зокрема внаслідок агресивної війни Росії проти України. Позиція Китаю у цьому зв’язку дуже важлива для Європейського Союзу. Як член Ради Безпеки ООН Китай несе велику відповідальність, і ми очікуємо, що він відіграватиме свою роль та просуватиме справедливий мир з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України, що є однією з основ Хартії ООН", - заявила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що під час переговорів з Сі висловила тверду підтримку мирному плану Президента України Володимира Зеленського, а також привітала деякі з принципів, що були запропоновані Китаєм.

"Це, зокрема, стосується питання ядерної безпеки та зменшення ризиків, а також заяви Китаю щодо неприйнятності ядерних погроз або застосування ядерної зброї. Ми також розраховуємо на те, що Китай не надаватиме військове обладнання для росії - прямо або опосередковано. Тому що ми всі знаємо: озброєння агресора буде суперечити міжнародному праву та суттєво зашкодить нашим відносинам", - наголосила фон дер Ляєн.

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Топ коментарі

  • FT FT
  • Chloe ST
    З пуйлом торгували і братались і вірили кожному его слову а тепер вірять Сі піз дуну...є особливе місце в пеклі для тих хто відібрав і віддав Україньску ядерну зброю щоб потім наш народ знищували пу і си
  • albano miner
    ..слова, які Урсула фон дер Ляєн мала промовити..
    - а ВаСика слушает, да есть
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