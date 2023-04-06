"Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей візит відбувається на тлі серйозних викликів та посилення напруги, зокрема внаслідок агресивної війни Росії проти України. Позиція Китаю у цьому зв’язку дуже важлива для Європейського Союзу. Як член Ради Безпеки ООН Китай несе велику відповідальність, і ми очікуємо, що він відіграватиме свою роль та просуватиме справедливий мир з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України, що є однією з основ Хартії ООН", - заявила фон дер Ляєн.
Вона повідомила, що під час переговорів з Сі висловила тверду підтримку мирному плану Президента України Володимира Зеленського, а також привітала деякі з принципів, що були запропоновані Китаєм.
"Це, зокрема, стосується питання ядерної безпеки та зменшення ризиків, а також заяви Китаю щодо неприйнятності ядерних погроз або застосування ядерної зброї. Ми також розраховуємо на те, що Китай не надаватиме військове обладнання для росії - прямо або опосередковано. Тому що ми всі знаємо: озброєння агресора буде суперечити міжнародному праву та суттєво зашкодить нашим відносинам", - наголосила фон дер Ляєн.