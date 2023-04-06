Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов

Зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Даніловв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія", - пояснив він.

За словами Данілова, Росія не має можливості нарощувати ці ресурси у тій кількості, в якій би вона хотіла.

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