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Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов

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Кількість ракет у РФ знизилася до максимально критичного рівня, - Данілов
Зниження кількості ракет у Росії не означає, що загрози немає.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар РНБО Олексій Даніловв, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Російської Федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, – це трагедія", - пояснив він.

За словами Данілова, Росія не має можливості нарощувати ці ресурси у тій кількості, в якій би вона хотіла.

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Топ коментарі

  • Ярослав Рябченко
    Арестовича нет, но дело его живет
  • IN UA 7395a7cc
    У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
    Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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