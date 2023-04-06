Наразі чисельність населення України становить від 28 до 34 мільйонів, - директор Інституту демографії Лібанова

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією", - сказала фахівець.

Вона підкреслила, що більш точні дані можна отримати, якщо "навести лад" з обліком українців, які перетинають кордон на Заході і з Молдовою.

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Водночас експерт визнала, що "порахувати ті начебто три мільйони українців, які перетнули кордон з росією", буде дуже складно.

За її словами, головним джерелом інформації про чисельність населення будь-якої країни є перепис, який у незалежній Україні проводився лише раз – у 2001 році.

Щодо прогнозів, то в Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що на 1 січня 2030 року чисельність населення України становитиме від 24 млн до 32 млн.

"24-32 мільйони - наш прогноз чисельності населення станом на 1 січня 2030 року в межах кордону на 1 січня 2022 року", - підкреслила Лібанова, зауваживши, що ситуація може змінитися у разі "шаленого міграційного припливу".