Суд у справі щодо ДТП відправив актора Остапа Ступку під нічний домашній арешт

Суд відправив під нічний домашній арешт актора Остапа Ступку, який потрапив у ДТП у Києві.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 5 червня включно", - повідомила вона.

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Крім того, суд зобов’язав підозрюваного: не відлучатися з місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи в суд за першим викликом; повідомляти слідчого про зміну місця проживання, реєстрації, роботи чи засобів зв’язку; не відлучатися за межі Києва без дозволу слідчого; здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Після звільнення у залі Шевченківського суду Ступка пропросив вибачення та пообіцяв допомагати потерпілому усім, чим зможе.

За даними видання, 4 квітня український актор Остап Ступка потрапив у ДТП у Голосіївському районі столиці. Інцидент трапився близько 23 години ночі. Ступка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в’їхав на своєму позашляховику Range Rover у легковий автомобіль Mitsubishi, який був припаркований на зупинці. Чоловік, який перебував у цьому авто, був госпіталізований.

Правоохоронці оголосили Ступці підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.