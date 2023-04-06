Новини

Сі Цзіньпін зв’яжеться із Зеленським, коли "на те будуть час та умови", - фон дер Ляєн

4 74870
Сі Цзіньпін зв’яжеться із Зеленським, коли "на те будуть час та умови", - фон дер Ляєн
Лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським, коли "на те будуть час та умови".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками зустрічей із керівниками КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час переговорів я підняла цю тему, та закликала главу Сі увійти в контакт з президентом Зеленським. Я знаю із телефонних розмов, що президент Зеленський пропонував це публічно. Тож це було цікавим почути, що Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн. 

Також читайте: "Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн

Топ коментарі

  • Paul Foxen 3f4b90a6
    наївні роматичні єврогейці... ніхріна ви ні про рашню їбану ні про їбану азіатську комуняцьку ******* так і не зрозуміли
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Вичікує хто гору братиме
  • Юрій Володимирович Пєзов
    тобто не начасі...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини