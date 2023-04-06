В Україні зареєстрували 4,8 млн внутрішніх переселенців

В Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, з них 1,1 млн вже вдруге отримали статус переселенця.

Про це під час дискусії "Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави" повідомила перший заступник міністра соціально політики України Дарина Марчак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо дуже масштабну внутрішню міграцію. У нас зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, при тому що стають на облік не всі переселенці, і це є окремою проблемою. Водночас з цих 4,8 млн шалена кількість – 1,1 млн осіб переселяються вже вдруге. Тобто з 2014 року вони спочатку виїхали з території ОРДЛО, а після 24 лютого вони знову були вимушені переміститися", - повідомила Марчак.

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Така кількість мігрантів суттєво тисне на систему соціального захисту в усіх приймаючих громадах, оскільки крім житла люди потребують місць у дитячих садочках, школах, обслуговування в закладах охорони здоров’я.

"Але найбільшою проблемою є те, що ми не можемо спрогнозувати кількість необхідної інфраструктури у довгостроковій перспективі, який обсяг спроможності нам буде потрібен. Адже ми не знаємо, скільки цих громадян планує повернутися додому, а скільки вже назавжди залишаться там, де вони перебувають зараз", - підкреслила заступник міністра.