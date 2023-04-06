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Частину шпигунів з УПЦ МП вже обміняли на українських бранців, - Данілов

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Частину шпигунів з УПЦ МП вже обміняли на українських бранців, - Данілов
В Українській православній церкві московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації, частину з них обміняли на українських бранців.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У цій інституції (УПЦ МП. – Ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати в державі. Він запевнив, що Служба безпеки України бореться з цим явищем.

Водночас Данілов запевнив, що українська влада не має жодних претензій до релігії. "Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати", – зауважив він.

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У цьому контексті секретар РНБО наголосив, що організація, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, – поза законом, тобто для унеможливлення її діяльності на території України не треба ні рішень РНБО, ні указів Президента.

"Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність. Якщо ви маєте пряме відношення до Москви, до Гундяєва, до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської черноти свідчить про те, що УПЦ МП – представники Москви", – підсумував Данілов.

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Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    Єрмака, Гетьманцева, Татарова можна поміняти на запорізьку АЕС + який-небудь доважок (доброй воли)
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Паша мерседес самий жирний рабсєйський шпигун-на нього можна багато кого обміняти з українських бранців...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це Данилов має на увазі екс працівника ОПи трофімова і екс керівника СБУ баканова? А як втік з України "православна ****"? Все вирішили бабки чи дружба? А чому я запитую, вся ОПа Президента нашпигована виключно "ригами" і антимайданівцями і прихожанами УМЦ МП( РПЦ в Укпраїні), побудованої структурою секти працівниками ФСБ, як колись "Белоє братство".
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