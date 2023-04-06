Частину шпигунів з УПЦ МП вже обміняли на українських бранців, - Данілов

В Українській православній церкві московського патріархату було дуже багато шпигунів Російської Федерації, частину з них обміняли на українських бранців.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У цій інституції (УПЦ МП. – Ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також підкреслив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати в державі. Він запевнив, що Служба безпеки України бореться з цим явищем.

Водночас Данілов запевнив, що українська влада не має жодних претензій до релігії. "Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати", – зауважив він.

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У цьому контексті секретар РНБО наголосив, що організація, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, – поза законом, тобто для унеможливлення її діяльності на території України не треба ні рішень РНБО, ні указів Президента.

"Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність. Якщо ви маєте пряме відношення до Москви, до Гундяєва, до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської черноти свідчить про те, що УПЦ МП – представники Москви", – підсумував Данілов.