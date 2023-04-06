Росіяни обстріляли Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі, є руйнування
Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни поцілили в п'ятиповерховий будинок в серці незламного міста Оріхова. Попередньо відомо, що удар завдано з РСЗВ. Крім цього, по місту завдано авіаудару, який пошкодив житловий сектор", - ідеться в повідомленні.
Також, ворог обстріляв Гуляйполе. Дві ракети поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як зазначили в ОВА, рятувальники оперативно ліквідовують загоряння, а фахівці відповідних органів вже реєструють черговий злочин рашистів та завдані ними збитки.
Очільник ОВА Малашко зкликав місцевих жителів, а особливо родини з дітьми, відповідально поставитись до безпеки та евакуюватися з лінії фронту.